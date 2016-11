Ujeti v tramvaju

LONDON – V začetku novembra se je v Croydonu na jugu Londona iztiril tramvaj, najmanj pet ljudi je umrlo, poročajo otoški mediji, oblasti te številke še niso potrdile, na desetine je ranjenih. Pet ljudi je bilo ujetih v vagonih, iz katerih so jim pomagali gasilci, več kot 70 jih je bilo na kraju nesreče. Reševalci so številne potnike oskrbeli na kraju nesreče, 51 pa so jih prepeljali v bolnišnico, mnogi so hospitalizirani, nekateri so huje ranjeni. Dvajset poškodovancev so odpeljali v bolnišnico v Tooting, njihov predstavnik je povedal, da so štirje huje ranjeni.



Vzrok nesreče, ki se je zgodila v močnem dežju, tik pred postajo, še ni znan, jo pa železniški preiskovalni urad že preiskuje. Tramvaj se je prevrnil na stran blizu železniškega križišča, kjer se proga razdeli. Ljudje, ki živijo v bližini, so povedali, da so najprej slišali glasen pok, kmalu zatem pa krike in vpitje.



Neki moški je povedal, da ga je klicala panična žena, ki je bila na tramvaju, rekla mu je, da se je zataknila in ne more vstati. Adil Salahi je molil, ko se je zgodila nesreča. Dedek dveh vnukov ni vedel, kako hudo je, dokler dve uri pozneje ni stopil k oknu, je povedal 76-letnik: »Molil sem, ko je počilo. Slišati je bilo, kot bi se kamion zaletel v mojo garažo, tako glasno je bilo. A ker sem molil, nisem vedel, kaj se je zgodilo. Šele ko sem slišal poročila, bilo je okoli osmih, sem pogledal skozi okno in videl tramvaj. Grozljivo je videti. Če bi se zgodilo pozneje, bi lahko bilo še huje, saj bi bilo na tramvaju več ljudi. Videti je, da se je zgodilo na ovinku, tam gredo kar hitro.« Hannah Collier, ki tudi živi v bližini, je dodala, da so nekatere odnesli na nosilih: »Močno je počilo, okoli 6.15, potem se je zaslišalo vpitje in nato so se pripeljali reševalci. Kakih 20, 30 vozil je prišlo.«