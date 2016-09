Ujeli hrvaškega vohuna, odnosi med državama se slabšajo

ZAGREB, BEOGRAD – Pripadniki srbske varnostno-obveščevalne agencije (BIA) so v Beogradu prijeli tujega vohuna, je danes potrdilo srbsko tožilstvo. Beograjski mediji trdijo, da je gre za osebo z dvojnim hrvaškim in srbskim državljanstvom, ki je delala za hrvaško obveščevalno službo.

Srbsko tožilstvo je za regionalno televizijo N1 potrdilo, da so v sodelovanju z BIA prijeli moškega. Beograjski časnik Večernje novosti na svoji spletni strani »eksluzivno« trdi, da gre za vohuna, ki je delal za hrvaško obveščevalno službo.

Na beograjske medije se sklicujejo tudi na hrvaški komercialni RTL televiziji kot tudi v časniku Večernji list. Zagrebški časnik dodaja, da bodo moškega pridržali za 48 ur in da je kmalu pričakovati izjavo pristojnih oblasti v Beogradu.

Odnosi med Hrvaško in Srbijo so se v preteklih nekaj mesecih močno poslabšali zaradi različnih sporov, ki izhajajo ne le iz vojne na Hrvaškem pred četrt stoletja, temveč celo iz druge svetovne vojne, ki se je končala pred več kot 70 let.