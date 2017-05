Ujeli dvojnega morilca iz Srbije

»Dobro jutro, potrebujem pomoč, razsekal sem si koleno, peš sem prišel iz Srbije, šel sem ob progi do Osijeka. Doma sem ubil dva človeka, bil sem pijan,« je povedal 52-letni Friđaš Nađ zdravstvenemu osebju na urgenci v Osijeku. Čeprav je bil miren, so poklicali varnostnike, ti pa policijo. Ko so prišli, jim ni pokazal dokumentov, saj jih ni imel. A so ugotovili, da gre za 52-letnega srbskega državljana, ki je nezakonito prečkal mejo. Nađa bodo tako izročili Srbiji, toda ne zaradi dvojnega umora, zaradi katerega ga iščejo, temveč zaradi nezakonitega prečkanja meje.



Za Nađem, ki je veterinar in že 37 let lovec, so v Srbiji razpisali tiralico, a ne mednarodne, na podlagi katere bi ga lahko prijeli na Hrvaškem in vrnili v domovino. Srbski pravosodni organi imajo pravzaprav srečo, da se je Nađ čez srbsko-hrvaško mejo odpravil brez dokumentov. Na begu je od 27. aprila, ko je v Doroslovu blizu Somborja s strelnim orožjem ubil nepokretno 79-letno Eržebeto Štamfer ter močno ranil njeno 43-letno hčer Rozalijo Kroh. Potem je ustrelil in ubil še njunega prvega soseda, 62-letnega Roberta Hola, nekdanjega policista, zdaj poslovneža, ta je, ko je zaslišal strele, prišel pomagat ženskama, ki sta bili sami v hiši. Krohova je še na oddelku za intenzivno nego novosadske bolnišnice, njeno zdravstveno stanje je stabilno.



Motiv za prepir, ki se je končal s smrtjo dveh ljudi, naj bi bili nerazčiščeni odnosi. Nađ, ki je iz sosednje vasi Svijalevo, je v hišo Štampferjeve prišel, da bi se pogovoril o nasledstvu, zaradi katerega so se prepirali tudi na sodišču. Nađ je sicer zunajzakonski sin Eržebetinega že pokojnega moža Ištvana, ki pa Friđaša menda nikoli ni priznal za svojega; a je ta kljub temu zahteval svoj delež dediščine, zaradi česar sta ga Eržebeta in Rozalija večkrat prijavili policiji. Štampfer je imel veliko posest in mlin, ki je dobro delal, dokler se ni upokojil; Friđaš pa je bil prepričan, da je oškodovan, saj je vse dobila njegova polsestra. Njegova zunajzakonska partnerica, skupaj sta štiri leta in imata 15-mesečnega otroka, je za srbske medije povedala, da si tega niti v sanjah ni mogla predstavljati: »Vem, da niso bili v najboljših odnosih, toda on ni slab človek, oče petih otrok je, nikoli ni nikomur storil nič žalega. Zelo mi je pomagal v življenju, še nihče tako. Ne vem, kaj se mu je moralo zgoditi, da je to napravil.«