Ugrabljena po rojstvu, našli so jo po 18 letih

COLUMBIA – V ameriški zvezni državi Južna Karolina so našli 18-letnico, ki je bila ugrabljena kmalu po rojstvu v porodnišnici v Jacksonvillu na Floridi. Dekle, ki je živelo normalno življenje, so našli zdravo. 51-letno Glorio Williams, ki jo je pod pretvezo, da je medicinska sestra, ukradla materi, so aretirali in priprli.

Policija je primer ugrabitve preiskovala 18 let, šele pred kratkim pa je dobila namig. Po navedbah policije so jo identificirali na podlagi analize DNK, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ali se bo 18-letnica, ki je ves čas živela z napačno identiteto, vrnila k pravi družini, še ni jasno. Družina je bila ob novici zelo vesela.