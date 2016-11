Ugrabitelj priznal še sedem umorov

JUŽNA KAROLINA – Ameriška policija je 3. novembra v Južni Karolini našla zabojnik, v njem pa z verigo kot pes priklenjeno 30-letno Kalo Brown, kontejner je stal na posesti 45-letnega Todda Kohlheppa, ki so ga prijeli nekaj dni pozneje. Dan zatem, ko so rešili Brownovo, je policija izkopala truplo njenega 32-letnega partnerja Charlesa Cravera, ki ga je Kohlhepp ustrelil pred njenimi očmi.



To je bil šele začetek grozljivih zločinov, ki jih je začela odkrivati policija. Kohlhepp je namreč priznal, da je umoril še šest ljudi, štiri že leta 2003, kje je zakopal dva, je policiji že pokazal.



Kohlheppa, ki je registriran spolni prestopnik, je policija začela preiskovati po nekem klicu; ko so prišli na njegovo posest, so zaslišali ropot in klice, ki so prihajali iz kontejnerja. Odprli so ga in zagledali 30-letnico, ki je s partnerjem izginila konec avgusta, 45-letnik pa jo je zadrževal v grozljivih razmerah, je povedal šerif okrožja Spartanburg Chuck Wright: »Tam je bila zaprta v vročini, brez svetlobe, okna, brez dotoka svežega zraka.« Ko so jo osvobodili, je policiji povedala, da je videla, kako je Kohlhepp večkrat ustrelil njenega partnerja.



Policijo je presenetilo priznanje morilca za umor izpred več kot desetletja, ko so v prodajalni motorjev umrli štirje. »Bog je uslišal naše molitve. Če Todd ne bi spregovoril, ne vem, ali bi kdaj rešili tisti primer,« pravi šerif Wright. Melissa Ponder, žena enega od umorjenih, je povedala, da je bil Kohlhepp jezni kupec, ki je bil nekajkrat v trgovini, bala se je, da morilca ne bodo našli, ko jo je v soboto poklical detektiv, ki je delal pri tem primeru.

