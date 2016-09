Ugrabila in utopila moževega otroka

MOSKVA – Ljubosumna žena je ugrabila otroka, ki ga je v ljubezenski aferi spočel njen mož, in ga ubila, so sporočili ruski preiskovalci, trupelce pa odvrgla v parku v mestu Ivanovo. Dveletna Jana Leonenko je bila na sprehodu s teto, sedela je v vozičku, od katerega se je teta odmaknila le za nekaj minut, takrat pa je deklico ugrabila prevarana žena, 27-letna G. Šaralijeva. Ko se je teta vrnila, je bil voziček prazen, v daljavi pa je videla nečakinjo, ki jo za roko drži ženska v beli majici. »Kričala sem na pomoč, stekla za žensko, a padla,« pravi teta in še, da ji ni pomagal nihče od mimoidočih, nekateri od teh pa so povedali, da se deklič v družbi z žensko ni nič upiral ali jokal.



Osumljenka je otroka vlekla v park in ga pozneje dvignila v naročje, so sporočili preiskovalci, ki so si že ogledali posnetke varnostnih kamer. Čeprav je muslimanka in navadno iz hiše ne gre brez pokritih las, je tistikrat naredila prav to, so povedali in še, da je sedla v taksi in izginila. Trupelce so našli kmalu, bilo je v reki, ki teče skozi park. Oblasti so sumile, da je moževega zunajzakonskega otroka ubila Šaralijeva, in ukazale njeno aretacijo. »Preiskovalci so bili prepričani, da je otroka ugrabila in ubila žena biološkega očeta deklice. Ženska je izkoristila trenutek, ko je bila deklica sama, in jo ugrabila izpred vhoda v stanovanjsko stavbo.«



Neki družinski prijatelj je vedel povedati, da je imel Sakid Šaralijev afero z natakarico iz svojega bara, rezultat zveze pa je bila nosečnost. »Delala je kot natakarica v njegovem baru, afero sta imela pred tremi leti, kmalu je zanosila,« so povedali dobro obveščeni in še, da Sakid žene in dveh otrok ni hotel zapustiti, je pa ljubici obljubil, da bo skrbel za otroka. Žena ni vedela, da jo vara, so še povedali: »Pred štirimi leti je prišla iz Azerbajdžana in dolgo ni vedela, da ima mož ljubico, no, več ljubic. Zelo prijazen človek in dober, vedno pripravljen pomagati, vendar vihrav. Varal je ženo.«



Moški je priznal, da je zaplodil otroka drugi, vendar zanikal, da žena, s katero ima dva otroka, stara šest in štiri leta, ni vedela za Jano. »Ko so mi povedali, da je morilka moja žena, sem bil pretresen,« pravi Sakid. Dejal je, da se mu je zdela na posnetkih varnostnih kamer nekako gola, saj iz hiše nikoli ni šla nepokrita. »Njeni lasje... takih oblačil nima doma.« In še: »Vedno je bila tiha in mirna, o otroku nikoli ni rekla nič. Obljubil sem ji, da ženske ne bom več videval, da pa bom skrbel za otroka.«