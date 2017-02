Ugrabil otroke in se zabil v skupino pešcev

MÜNCHEN – Iz Nemčije prihaja grozljiva novica. Moški naj bi ugrabil štiri otroke in jih strpal v avtomobil, potem pa zapeljal v skupino pešcev. Kot poroča Daily Mail, naj bi bila dva pešca resno poškodovana.

Šlo naj bi za brezposelnega moškega, ki je še na begu. Svoji bivši partnerici naj bi po glasnem in nasilnem prepiru ukradel avto in odvzel otroke, potem pa trčil v pešce.

Otroci, ki so stari od 14 mesecev do pet let, naj bi jo odnesli brez poškodb, moški pa naj bi potem peš pobegnil pred policijo.