Ugledni psiholog ubil petletnika: obdukcija pokazala grozljivo resnico

VIERSEN – Mali Luca iz mesta Viersen je umrl jeseni leta 2016, umoril pa ga je partner njegove mame, priznani psiholog Martin S. (26).

Državno tožilstvo je vložilo tožbo proti njemu zaradi umora in težkih poškodb, ki naj bi jih malček utrpel pred svojo smrtjo, proti dečkovi mami Amandi Z. pa zato, ker ni prijavila napadov na svojega sina, poroča 24.Sata. Martina so obtožili tudi, da je pred umorom dlje časa mučil otroka, saj je obdukcija pokazala hude notranje poškodbe, kot so krvavitev v želodcu in poškodbe lobanje.

Martin je sicer ugledni psiholog, ki je po umoru novinarjem povedal, da se kesa svojega dejanja. Amanda in Luca sta živela v Martinom, vendar je deček večkrat obiskal moškega v njegovem stanovanju. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen, materi pa deset let zapora.