Ugledni mestni svetnik osumljen pedofilije, mlajša jih šteje komaj 14

OGULIN – Odvzem prostosti uglednemu predstavniku mestnega sveta mesta Ogulin je v hrvaški javnosti dvignil nemalo prahu, saj je srhljiva zgodba, ki se skriva za njegovo aretacijo, dobila tudi politični epilog. Še preden so v javnost pricurljale pretresljive podrobnosti njegovega zločina, sta se oglasili politični stranki SDP in HNS, ki ima v mestnem svetu kar sedem članov, ki sta sporočili, da ne gre za nikogar iz njihovih vrst.

V medijih se namreč zadnje dni govori in piše o članu mestnega sveta, ki so mu policisti odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja napeljevanja več mladoletnih oseb oziroma otrok k zadovoljevanju spolnih potreb. »Ostro obsojamo dejanje našega kolega, ne glede na to, za koga gre. Nikogar ne želimo vnaprej obsojati, toda menimo, da v naših vrstah nima kaj početi. Če se izkaže, da ni kriv, se mu bomo javno opravičili, v nasprotnem primeru si zasluži najhujšo kazen,« so sporočili iz mestnega sveta.

Predsednik mestnega sveta Milan Sabljak zadeve ni želel komentirati, ob tem je dejal le, da zadevo prepušča odgovornim institucijam. »O vsem skupaj nimam nobenih informacij, vse sem izvedel iz medijev, zato zadeve ne želim komentirati. Nič ne bom povedal, saj to ne bi bilo kolegialno,« je povedal. Člana mestnega sveta so na Hrvaškem aretirali minuli teden, ko ga je policiji prijavil oče dveh sester iz Ogulina, starih 14 in 21 let. Mlajša je očetu povedala, da jo je moški skušal zvabiti v svoje stanovanje, starejša pa je dejala, da ji je v zameno za spolne odnose ponujal denar.