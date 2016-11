Ugledni bankir mučil in umoril prostitutki

HINGKONG – Perspektivni 31-letni britanski bankir Rurik Jutting je kriv sadističnega umora dveh prostitutk, Indonezijk, v svojem stanovanju v Hongkongu, je sklenilo sodišče. Grozi mu dosmrtna ječa brez možnosti pogojnega izpusta.



Med procesom so devetčlanski poroti pokazali posnetek, na katerem so vidni dokazi posilstva in mučenja – Jutting je namreč strašne zločine snemal z mobilnikom. Porotniki so tako gledali, kako je morala ena od nesrečnih prostitutk lizati WC-školjko in prositi za življenje, preden ji je Jutting divje prerezal vrat.



Ponoreli bankir je na sodišču, sojenje je trajalo dva tedna, hladno opisoval, kako je nameraval nadaljevati lov po umoru prve žrtve, 23-letne Sumarti Ningsih, ki jo je mučil tri dni, njeno truplo pa stlačil v kovček, ki ga je pustil na balkonu. Družina njegove druge žrtve, 26-letne Seneng Mujiasih, ki jo je ubil nekaj dni pozneje, je na sodišču povedala, da si želijo njegove smrti. Jutting je v izjavi, ki jo je prebral njegov odvetnik, povedal, da sprejema »pravično in primerno kazen«, ter dodal: »Ne morem se odkupiti za zlo, ki sem ga zakrivil. Žal mi je,« je dejal in priznal umora, ki da ju je zakrivil neprišteven. A tožilci niso hoteli sprejeti (in prav tako ne porota), da je moril brez naklepa in ob zmanjšani prištevnosti, češ da je bil ugleden bankir, ki je vsak dan delal v ameriški banki Merrill Lynch, sploh pa je svoje blazne pohode snemal z mobilnikom.



Spomnimo: 31-letnega bankirja so vase potegnili droge in alkohol, zaradi česar je popolnoma izgubil nadzor nad življenjem. Vse pogosteje je gledal nasilno pornografijo ter obenem iskal bizarne spolne izkušnje. Preden se je podal na morilski pohod, v katerem je ubil dve ženski, je spal z dvema transseksualcema, potem pa iskal moške, ki bi seksali s prostitutkami, ki jih je najemal, iskal je tudi temnopolte moške, ki bi seksali z njim. Eni od žrtev je nameraval rezati telesne dele in jo živo zažgati, toda izgubil je nadzor nad situacijo in ji prerezal vrat. Drugo žrtev je nameraval dlje mučiti, je priznal na sodišču, ji iztakniti oči in izrezati dele telesa ter jo živo zažgati, a tega ni storil. »Nisem hotel, da še trpi. Prišepnil sem ji, da jo imam rad,« je menda povedal Jutting o Sumarti, ki ji je prerezal vrat. V stanovanje jo je pripeljal 25. oktobra, nekaj dni pozneje je umoril še Seneng; njuni trupli so našli 1. novembra 2014.



»Poskušal sem narediti kar koli, samo da bi izkusil nekaj novega, vendar sem bil vsakokrat razočaran,« je povedal Jutting, ki je študiral na uglednem Cambridgeu, in še, da je za kokain in prostitutke zapravil več kot 600.000 funtov. Na sodišču sta dva vrhunska psihiatra iz Združenega kraljestva potrdila, da Jutting, ki je zaslužil več kot 350.000 funtov na leto, trpi za narcisoidno motnjo osebnosti, poleg tega je seksualni sadist.