Učiteljica v avtomobilu spolno zlorabila 11-letnega učenca

MADISON – Osnovnošolsko učiteljico so obsodili na pet let zaporne kazni zaradi spolnega napada na 11-letnega učenca. Čeprav ga je, tako pravi, »želela osrečiti, ker je bil kronično depresiven«, sodniki niso bili milostni.

Katherine Gonzales (25) iz Wisconsina so zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 13 let, aretirali 5. marca, zdaj pa so jo obsodili na pet let zapora. Kot poroča Independent, je delala kot učiteljica petega razreda, policistom pa med drugim povedala, da je želela, da bi učenci vedeli, kako jo zanje skrbi.

Za 11-letnega fantka je dejala, da je bil kronično depresiven, zato ga je želela osrečiti. Sprva sta bila v stikih prek družabnega omrežja, potem pa ga je nekega dne povabila v svoj avtomobil. Tam sta se medsebojno dotikala po intimnih predelih, in čeprav med njima do spolnega odnosa ni prišlo, pa se je sodnik Mark Sanders odločil, da jo krepko kaznuje. Da bodo tudi preostali vedeli, kako resne posledice imajo lahko tovrstna dejanja. Med izrekom kazni je gospodična sicer zajokala in se opravičevala, češ da ni razmišljala, menila pa je tudi, da je to naredila zato, ker je bila v mladosti tudi sama zlorabljena.