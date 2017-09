Učiteljica slutila svojo smrt?

LONDON – »Življenje je prekratko.« Tako je po smrti očeta leta 2015, ki ga je vzel rak, dejala 43-letna Emma Kelty (43). Pustila je službo v Londonu in se podala na pot uresničevanja svojih sanj, svojih želja. Nazadnje je želela opraviti skoraj pet kilometrov dolgo plutje po reki Amazonki, ki pa ga ni končala. Brazilska policija je razkrila, da so jo ustrelili roparji, njeno truplo pa odvrgli v reko.

Med osumljenci najstnik

Za umor pogumne Britanke, ki je do izginotja potovala že 42 dni, so policisti okrivili 17-letnika, šest drugih pa še iščejo. Najstnik naj bi povedal, da so Keltyjevo s pištolo ustrelili kar dvakrat. Možje v modrem verjamejo, da je bila ustreljena med kampiranjem na otoku, blizu brazilske vasice Lauro Sodré. Tolpa je po dejanju pobrala njene stvari, kot so telefon, tablica in kamera, in jih poskušala prodati.

Iskalna akcija, ki jo je sprožil klic na pomoč v oddaljenem brazilskem predelu, je stekla šele teden dni po tem, ko so ga prejeli. Kljub temu jim je uspelo najti kajak in nekaj njenih stvari. Nje pa ne.

So in or near coari (100km away) i will have my boat stolen and i will be killed too. Nice — Emma Tamsin Kelty (@Emt101s) September 10, 2017

Slutila smrt?

Ena njenih zadnjih objav na facebooku je bila 10. septembra. Zapisala je: »Tako blizu coari (100 km stran). Ukradli mi bodo čoln in ubili me bodo. Res lepo.« Gre za pot, ki je znana med tihotapci drog. Na družabnih omrežjih je 43-letnica poročala tudi o incidentu, ki se je zgodil nekaj dni pred njenim izginotjem. Srečala je oborožene ljudi na čolnih. Takrat ji je uspelo odnesti celo glavo, naslednjič ne več.

Njena brata in sestra, Piers, Giles in Natasha, so zapisali, da so izjemno ponosni na pokojno, njeno moč in vztrajnost: »Vsi smo jo imeli radi, močno jo bomo pogrešali.«