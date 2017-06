Učiteljica seksala s tremi najstniki

ROCKY MOUNT – Policija je skoraj mesec dni preiskovala in iskala dokaze o Erin McAuliffe (25), učiteljici matematike iz Severne Karoline, saj so sumili, da seksa z mladoletniki. Na koncu je varuhom reda in miru uspelo dokazati, da je bila njena zunajšolska dodatna pomoč dvema 17-letnikoma in enemu 16-letnika nelegalna.

Erin so policiji prijavili nekateri šolski delavci, ki so sumili, da z mladoletniki, ki naj bi jih učila kritičnega razmišljanja in reševanja problemov, pravzaprav nove probleme ustvarja ...