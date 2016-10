Ubili hčer (15) sprinterskega zvezdnika

WASHINGTON – Nekdanji ameriški olimpijec in sprinterski zvezdnik Tyson Gay je danes doživel osebno tragedijo. V strelskem obračunu je življenje izgubila njegova 15-letna hčerka Trinity Gay. Mlado športnico, ki je bila obetavna tekačica, so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi posledic strelne rane umrla.

Do smrtnega strelskega obračuna je prišlo na parkirišču pred restavracijo v ameriškem mestu Lexington v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah.

Z očetom Tysonom Gayem, nekdanjim svetovnim prvakom v teku na 100 in 200 metrov. Vir: Twitter

Gayu, njegovo kariero so poleg dosežkov na stezah zaznamovali tudi številni dopinški prekrški, zaradi katerih je prestal tudi prepoved nastopanja, so sožalje izrazili številni prijatelji in tekmeci, med prvimi se je odzvala ameriška atletska zveza.

Tako kot njen oče, ki je bil leta 2007 svetovni prvak v teku na 100 in 200 metrov, leta 2012 pa je na olimpijskih igrah v Londonu osvojil srebrno štafetno medaljo, ki pa jo je ameriška ekipa pozneje izgubila prav zaradi pozitivnega vzorca Gaya, je bila tudi najstniška hči uspešna na atletskih stezah. Nazadnje je osvajala medalje na lokalnih tekmah za isto srednjo šolo, ki jo je nekoč obiskoval tudi njen oče.