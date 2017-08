Ubila se je, ker je sin kadil travo

CHESHIRE – Susan Underwood, 38-letna Britanka, se je pred leti ločila od moža in od takrat je po pripovedovanju prijateljev živela za svoja otroka. Menda jima je bila celo preveč predana, sploh je bila zaščitniška do starejšega sina, 21-letnega Brandona. Ta je še vedno živel z njo in shajal z vsemi njenimi muhami, ki bi jih njegovi vrstniki težko prenašali. Tako je denimo še vedno imel policijsko uro, a ko ga mama ni imela na očeh, je počel tudi reči, ki jih ne bi smel. Občasno je kadil marihuano in nekega dne je njegova mama v uti ob hiši našla zavitek te. Menda je povsem znorela in sina, čeprav že polnoletnega, za mesec dni zaprla v hišo.

45 minut prepozno je prišel domov in mama je ponorela.

Ko je bilo hišnega pripora konec, jo je Brandon nekega večera vprašal, ali lahko gre s prijatelji ven. Susan je njegovi želji ugodila, a Brandon je tokrat prišel domov 45 minut po določeni uri, zato je ponorela, sploh ko je pri njem zavonjala marihuano. Naslednje jutro jo je našel v dnevni sobi negibno v mlaki krvi. Okoli nje so bile škatlice z zdravili in prazna steklenica viskija. Susan, sicer lastnica tetovirnice, je zaužila ogromno tablet, jih poplaknila z alkoholom, nato pa si prerezala žile na zapestjih. Pustila je poslovilno pismo, v katerem je pojasnila, da je to storila zaradi sinove domnevne odvisnosti. Njeni bližnji so povedali, da je imela Susan hude psihične težave, pogosto je doživljala napade panike in trpela je za preganjavico, kar je škodilo tudi njenemu poslu.