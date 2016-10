Ubila osemletnega sina, ker jo je zasačil pri seksu s tastom

RIM – Veronica Panarello je obsojena, ker je zadavila svojega sina, njegovo truplo pa pustila v jarku.

Zgodilo se je pred dvema letoma, ko je osemletni Loris svojo mamo zasačil pri seksu z njenim tastom, torej njegovim dedkom po očetovi strani, poroča Mirror. Zadavila ga je z električnim kablom in ga odvrgla v jarek, zdaj pa je zajokala, ko jo je sodišče obsodilo na 30 let zaporne kazni.

Svojega dejanja sprva ni priznala, ampak je trdila, da so sina ugrabili. Policiji je dejala, da je izginil, ko ga je prišla v šolo, da bi ga odpeljala domov. Ko so na šoli povedali, da ga tisti dan tja sploh ni bilo, so začeli raziskovati in ugotovili, da je resnica nekoliko drugačna.

Truplo je našel eden od lovcev, morilka pa je kasneje pojasnjevala, da je za njegovo smrt kriv njen tast, češ da naj bi ga ubil on, vendar se je potem izkazalo, da je to grozovitost storila sama.