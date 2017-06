Ubila ju je: eno- in dveletno hčer pustila v vročem avtu ter šla žurat

TEKSAS – Amanda Hawkins (19) je v hudi vročini svoji hčeri Addyson (2) in Brynn (1) zaprla v avto in odšla na zabavo k prijateljici. Otroka je pred hišo pustila 15 ur brez vode in dostopa svežega zraka. Temperatura v avtomobilu se je v tem času dvignila na 33 stopinj Celzija, deklici sta jokali in kričali, a mati ju ni slišala ali uslišala. Vso noč se je zabavala pri prijateljici. Ko je nekdo na zabavi predlagal, naj ju prinese v hišo, se ni strinjala.



Ko je naslednji dan odšla k avtu, sta bila otroka nezavestna. Namesto da bi ju odpeljala v bolnišnico, ju je šla domov okopat in preobleč. Potem ju je le odpeljala k zdravniku in rekla, da sta omedleli, ko sta vonjali rože v parku. Deklicama niso mogli več pomagati. Umrli sta v nekaj urah od prihoda v bolnišnico.