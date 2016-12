Ubila 4-letno hčerko, da bi lahko v miru seksala

37-letna Michala Pyke je hčerko »hranila« s heroinom, metadonom in ketoninom. Droge je imenovala »smartiji«, 4-letna deklica pa je za posledicami drog umrla.

Michala se je s partnerjem Johnom Ryttingom (40) dogovarjala za zmenek. Upala je, da 4-letna Poppy ne bo ovirala njunega odnosa. Napisala mu je sporočilo: »Lahko dobi modrega smarija in zaspi. Lol.« Dailymail poroča, da ji je Rytting odgovoril, naj kar pripravi modrega smartija, »tistega, ki ji je tako všeč.«

Deklica je zaradi prevelikega odmerka umrla, v njenih laseh so našli sledi heroina, metadona in ketonina. Morilska mama in njen ljubimec se že zagovarjata na sodišču.