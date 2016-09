Ubil ženo in se ustrelil v glavo

SPLIT – Včeraj zgodaj zjutraj, ura je kazala 4.30, so sredi Splita, nekaj sto metrov od stadiona Poljud, v bližini pomorske šole odjeknili streli. Petdesetletni Boris Č. je iz avtomatske puške zagi izstrelil več nabojev v svojo leto dni mlajšo ženo Marico. Ubil jo je v rdečem kombiju, katerega lastnica je bila prav ona, menda ji je prestrelil glavo, potem pa je hotel s strelom v glavo ubiti še sebe, vendar mu ni uspelo. Močno ranjenega so našli ležati poleg kombija; reševalci so mu že tam dali prvo pomoč, potem pa so ga s hudimi poškodbami glave prepeljali v splitsko bolnišnico, kjer so se zdravniki dopoldne še borili za njegovo življenje.



Hrvaški mediji poročajo, da je bil morilec pred tremi meseci priprt, in sicer zaradi nasilja v družini. Tistikrat je menda pred mladoletno hčerko kričal: »Nekoga moram ubiti!« Poleg tega je ženine stvari pometal iz stanovanja in jih vrgel v smetnjak. Boris je zanikal, da je vpil pred hčerko, je pa potrdil, da je proč pometal ženine stvari, bil je razburjen, je povedal, ker da je sumil, da ga žena vara. Izvlekel se je s plačilom 1000 kun globe, na kazen njegova zdaj pokojna žena ni imela pripomb. Pričala je in dejala, da ni potrebe po strožji kazni, da bi ga kaznovali z zaporom.



Sosedje so pretreseni, eden od tamkajšnjih stanovalcev je za hrvaške medije povedal, da je okoli 5. ure psa peljal na sprehod in na ulici videl številne policiste ob Mercedesovem kombiju, v katerem je na sedežu sedela mrtva ženska, prekrita z belo rjuho.