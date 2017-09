Ubil moškega, ki je spolno zlorabil njegovo hčer

CULLMAN – Jay Maynor gre za 40 let za zapahe, ker je ubil tistega, ki je spolno zlorabil njegovo danes 24-letno hčer Julio. Storilec je bil njen dedek po mamini strani Raymond Brooks. Dejanje je priznal, sodišče pa ga je obsodilo na pet let zapora. Po 27 mesecih so ga izpustili.

S kaznijo se ne strinja

Štiri ali pet let me je zlorabljal, pripoveduje Julia, ki se ne spominja, kdaj se je začelo. Ve le, da je trajalo zelo dolgo. Pred tremi leti je v pogovoru to priznala očetu, zaradi česar je ta sedel v avto, se odpeljal do Brooksa in mu vzel življenje. Na sodišču se je pogodil in priznal krivdo, a le zato, da ne bi pred sodnika spet poklicali Julie, ki bi morala celotno zlorabo iz otroštva vnovič podoživeti. »Moj oče me je skušal zaščititi, kot bi očetje morali. Neverjeten oče je, pravzaprav najboljši. Vse nas ima zelo rad,« je povedala. S kaznijo očetu se nikakor ne strinja in se čuti odgovorno.