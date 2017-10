Truplo mladeniča (23) izvlekli iz golfa, po reki iščejo še voznika

OZALJ – V nedeljo popoldne so VW golfa dvignili iz reke Dobra v bližini mesta Ozalj. Ugotovljeno je bilo, da je v njem življenje izgubil 23-letni sopotnik, za zdaj neznanega voznika še niso našli, saj ga je med nesrečo očitno vrglo iz avtomobila, nakar ga je odnesla deroča reka.

Večina hrvaških medijev poroča, da je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom v levem ovinku in v nedeljo okoli 3. ure zjutraj pristal v reki. Iskalna akcija za pogrešanim voznikom se nadaljuje, na delu so reševalci, potapljači in gasilci.

Po poročanju Jutarnjega lista sta bila udeleženca nesreče vrstnika in obenem prijatelja iz naselja Kamanje.