Truplo imelo spuščene hlače in spodnjice

MALAGA – V Španiji preiskujejo skrivnostno smrt Britanca na letališču v Malagi. Truplo 51-letnega Stevena Allforda so odkrili na postaji letališkega vlaka, in sicer privezano za klop ter s spuščenimi hlačami in spodnjicami. Policija še čaka na rezultate obdukcije, a vse kaže, da je bil zadavljen in najverjetneje spolno zlorabljen. Odkril ga je varnostnik ob devetih zjutraj, truplo pa so v grozi opazovali tudi turisti, nekateri so ga z mobilniki fotografirali.

Pri mrtvem moškem so našli dokumente, ob klopci je bila tudi prtljaga, zato so žrtev brez težav identificirali. Za zdaj še niso razkrili, od kod je moški prišel in kaj je počel na letališču. Po eni razlagi naj bi zamudil svoj polet in prespal na klopi. Letališče v Malagi je četrto največje v Španiji in zelo prometno, saj ga vsako leto obišče več kot 14 milijonov potnikov.