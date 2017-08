Trump rekel da

WAHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump je danes zaradi tropske nevihte Harvey razglasil izredne razmere v zvezni državi Louisiana. Ta ukrep bo omogočil zvezni agenciji za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) usklajevanje pomoči ter tudi zvezno financiranje aktivnosti za pomoč prizadetim v tej zvezni državi.

»To dejanje bo pomagalo pri lajšanju muk in trpljenja, ki so jih je te izredne razmere povzročile lokalnemu prebivalstvu,» so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Bele hiše.

V Louisiani je sicer trenutno najhuje na območju meje s Teksasom, kamor je Harvey minuli konec tedna prišel kot orkan 4. stopnje in z obilnimi padavinami povzročil obsežne poplave.



Najhuje je v Houstonu

Harvey je medtem že oslabel v tropsko nevihto, ki pa še vedno prinaša obilne padavine. Ameriška meteorološka agencija pričakuje, da se bo nevihta v naslednjih petih dneh pomikala proti vzhodu proti meji med Teksasom in Louisiano. Po neuradnih podatkih je do današnjega jutra v pasu močnih padavin zapadlo od 12 do 15 centimetrov dežja na kvadratni meter na uro.

V zadnjih dneh je v Houstonu padlo rekordnih 75 centimetrov dežja, zaradi česar so se ulice spremenile v deroče reke. Pričakovati je, da bo v enem tednu na območju padla letna količina padavin. Najhuje je prizadeto mesto Houston, četrto največje mesto v ZDA. V mestu živi 2,3 milijona ljudi, širše območje pa šteje približno 6,6 milijona prebivalcev.

Po dosedanjih podatkih je Harvey v Houstonu zahteval najmanj tri smrtne žrtve. Po nekaterih podatkih pa najmanj pet.