Trojček profesoric z dijakom: pred pohotnicama mahal s penisom

Shelley Dufresne, 34, iz ameriške zvezne države Louisiana, je bila do nedavnega gimnazijska profesorica. Poročena mam treh otrok pa je zdaj obtožena večkratne spolne zlorabe 16-letnega dijaka. Ker je krivdo priznala, ji grozi deset let zapora, je poročal Daily News.

Za seks sta se dogovarjala prek lažnega facebook profila

Učenec in profesorica sta komunicirala prek facebooka, kjer je Shelley uporabljala lažni profil Madison Mexicano. Seksala sta najmanj 40-krat, kasneje pa je profesorico učenec izsiljeval s posnetki in fotografijami njunega seksa. Strastem sta se predajala v njenem avtomobilu in stanovanju.

Trojček z dvema profesoricama

Pri tem se jima je vsaj enkrat pridružila še ena učiteljica, in sicer 26-letna Rachel Respess. Na sojenju je učenec, ki ima zdaj že 19 let, pokazal fotografije, ki jih je posnel med trojčkom s profesoricama. Obe sta bili zelo opiti, medtem ko jima je dijak pred obrazom mahal s penisom.