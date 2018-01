Trinajstletnika zbila cisterna, poškodbe so bile prehude

NEW YORK – Na ulicah Brooklyna je v petek voznik cisterne povozil 13-letnega Kevina Floresa. Najstnik se je po ulici vozil s kolesom, ko je vanj trčil voznik, ki pa ga menda ni videl.

Voznik je počakal na kraju, kamor so hitro prispeli policisti in reševalci. Ti so dečka odpeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrl.

Družina je za tragedijo izvedela, ko je nečaka poklicala teta, vendar se je oglasil eden od policistov, ki so bili na kraju nesreče. Sharleen Castillo je v trenutku vedela, da je nekaj hudo narobe. »Rekla se mu, naj ne hodi ven s kolesom, da so vozniki neprevidni in da divjajo. Kevin je bil izjemen otrok, dober in zabaven,« je povedala v solzah.