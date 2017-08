Trinajst vernikov ubil 200-letni hrast

Z rjuhami so zakrivali trupla. Foto: AP

FUNCHAL – Na portugalskem otoku Madeira se je zgodila tragedija, potem ko se je sredi verskega sprevoda na ljudi zrušil gromozanski hrast. Zgodilo se je v torek v bližini prestolnice Funchal, ko so se verniki udeležili festivala Nossa Senhora do Monte (slovesnost ob Marijinem vnebovzetju).

200 let star hrast je bil votel.

Velikanski hrast je bil star več kot 200 let, lokalne oblasti pa naj bi vedele, da je drevo votlo in nevarno. Pod njegovim mogočnim deblom je ugasnilo 13 življenj, 49 ljudi pa je bilo ranjenih. Šef lokalnega zdravstvenega oddelka Pedro Ramos je razkril, da je sedem ljudi še vedno v kritičnem stanju. Deset ljudi je umrlo na kraju nesreče, en otrok na poti v bolnišnico, tam je izdihnila tudi ena ženska. Kdo je 13. žrtev, ni jasno.

Portugalski premier Antonio Costa je že izrazil sožalje: »Moje misli so z družinami in prijatelji žrtev. Vlada je že ponudila dodatno zdravniško pomoč. Na kraj tragedije je že odpotoval portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa. Trenutno poteka preiskava, zakaj ni nihče pravočasno podrl drevesa, čeprav so vedeli, da se lahko vsak trenutek podre.