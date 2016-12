Trije naši kriminalci na vrhu evrokoledarja

HAAG, LJUBLJANA – Ondan, ko je slovenska policija voznike opozarjala s pomočjo Tanje Žagar in raperja Zlatka ter delila letake za policijski koncert, je vse skupaj delovalo precej nevsakdanje za naše razmere. O akciji so se kresala mnenja in besede so tekle o primernosti promocije: a v resnici so si odmevno akcijo izmislili na ministrstvu za zdravje, policisti pa so bili v tem primeru orodje in promocijsko sredstvo. Glede na medijske zapise je bila akcija nedvomno opažena in odmevna.



Najbrž je kak soroden promocijski motiv prinesel enega od najbolj nenavadnih adventnih koledarjev na svetu, za katerega so zaslužni evropski organi odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja kaznivih dejanj skupaj z Europolom. Ti so januarja letos združili moči in vzpostavili spletno stran www.eumostwanted.eu, v prevodu najbolj iskane osebe v Evropi. Vsaka izmed 22 sodelujočih članic EU je lahko na spletno stran dala dve osebi, za kateri predvidevajo, da sta na območju druge članice.

