Tri zoglenela trupla: Marina (29) je živela za svoja otroka

HUSAIN – V kraju Husain nedaleč od Kutine se je zgodila velika tragedija . Gozdarji so v torek zjutraj namreč našli pogorel avtomobil, v njem pa tri zoglenela trupla. Šlo je za 29-letno mater dveh otrok Marino in njuna malčka, petletno deklico ter enoinpolletnega fantka. Hrvaški spletni portal Index poroča, da so vsi, ki so jih poznali, še v šoku in da ne vedo točno, kaj se je zgodilo. Marina je v ponedeljek popoldne k tašči odšla po svoja otroka, od njenega tasta pa so izvedeli, da je taščo še peljala k frizerju, potem pa se je za njo izgubila vsaka sled. Ker se ni vrnila domov, mobilni telefon pa je očitno izklopila, so poklicali policijo.

Možganski tumor

»Bil sem v trgovini, ko so mi povedali, da je policija prišla k mojemu sinu Dariu. Takoj sem odšel na policijo, a mi niso ničesar rekli. Takrat je k meni pristopila znanka in mi izrekla sožalje, takrat sem spoznal, da jih več ni, a nisem vedel, kaj se je zgodilo,« je povedal skrušeni tast. Njegov sin, Marinin mož, ima tumor na možganih in težko prenaša kemoterapijo. »Včeraj je ves dan bruhal. Ne vem, mogoče snaha ni več mogla trpeti te njegove bolečine, a zakaj je v smrt odnesla še otroka ... Čeprav nam nihče nič ne pove, sumimo, da je to naredila namerno. Delala je v računovodstvu in tam pustila kuverto za Daria – v njej je bilo 300 evrov in 400 kun,« je še povedal.

Popolnoma je iz sebe. »Joj, Marina, kako bom živel brez vnukov? Kako bo živel moj Dario? Še pred kratkim sem z vnukoma barval, zdaj pa jih ni več,« je ponavljal in sprejemal sožalja prijateljev. Ti se čudijo, zakaj otroka med trkom v drevo nista padla iz avtomobila, a tudi za to je razlog – Marina je vedno pazila na to, da sta bila varno nameščena v otroških sedežih.

Svoje je povedala tudi državna tožilka Sanja Jagušt, a brez konkretnejših podatkov. Za trupla so odredili obdukcijo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, ker so zoglenela, uradno niso potrdili niti njihove identitete, čeprav je popolnoma jasno, za koga je šlo.

Menda živela v srečnem zakonu

Novinarji so se pogovarjali tudi s sosedi Marine in Daria, ki domnevajo, da je Marina težko prenašala bolezen svojega moža. »Očitno se je psihično zlomila. Še pred nekaj dnevi sem jo videla v mestu, odhajala je iz službe in bila nasmejana kot vedno. Nisem slutila, da se kaj dogaja. Najbrž si ni mogla predstavljati življenja brez moža, ko bi ga bolezen vzela. To je edini smiselni, a spet nedopustljivi razlog za to,« je povedala ena od sosed.

Po poroki se je Marina preselila k moževim. Družinica je živela v mansardi, v hiši so bili tudi Darijev brat in tast z novo soprogo ter njenim otrokom iz prvega zakona. Sosedje so povedali še, da sta imela Marina in Dario srečen zakon, zato je še težje najti razloge za tragedijo.