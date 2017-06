Tri so ga ugrabile in ga posiljevale

PRETORIA – 23-letnik si je delil taksi s tremi ženskami, ko je voznik nenadoma spremenil smer vožnje in mu ukazal, naj sede na sovoznikovo mesto. Tedaj mu je ena od žensk v vbrizgala v vrat neznano snov, je poročal The Independent.

Moral je piti energijske pijače

»Moški je povedal, da se je prebudil v sobi na postelji, a da ne ve, kje. Tri ženske so ga najprej prisilile, da je popil energijsko pijačo, nato pa so ga začele posiljevati. Na njem so se izmenjevale ves dan, da pa mu ne bi libido popustil, so ga silile v pitje poživilnih napitkov,« je povedala tiskovna predstavnica policije v Pretorii. Po dveh dneh so ga nasilnice pustile na neki njivi.