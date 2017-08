Tri mladenke naj bi posilile pastorja

BULAWAYO – Pred sodnika v zimbabvejskem mestu Bulawayo so stopile tri ženske, obtožene, da so posilile lokalnega pastorja. Možakar je prišel na njihov dom in zahteval denar, ki so mu ga dolgovale. Dogodki se niso odvijali po njegovih pričakovanjih, saj so ga pograbile, zvlekle v posteljo in slekle. Tožilec Petros Shoko ni želel razkriti imena pastorja, ker da je slednjemu preveč nerodno, je pa povedal, da službuje v cerkvi v Cowdray Parku.

Napad se je zgodil 14. julija ob sedmih zvečer, ko so 21-letna Sandra Ncube, 23-letna Riamuhetsi Mlauzi in 25-letna Mongiwe Mpofu pastorja povabile na svoj dom. Nato ga je ena ženska domnevno zgrabila okoli pasu, druga mu je slekla hlače, tretja pa ga je začela otipavati. »Prisilile so ga, da je legel na posteljo, in ga slekle. Ncube je sedela na njegovih prsih in je ni mogel odriniti, Mlauzi mu je skupaj držala roke in ga je pritiskala k postelji. Mpofu je prišla iz druge sobe in mu namestila kondom na nabreklo moškost. Nato je Ncube z njim občevala brez njegove privolitve,« je povedal tožilec. Ženske te obtožbe zavračajo. »Samo zafrkavale smo se, nismo si mislile, da bo vse skupaj jemal tako resno.« Povedale so, da je pastor redno vstopal v kopalnico, ko so se tuširale, in se pretvarjal, da je to nekaj povsem običajnega. »Zanimalo me je, ali se bo vzburil, nismo ga imele namena posiliti. Pastor je bil v trenutku vzburjen.«

Trenutno po Zimbabveju pustoši tolpa žensk, ki napadajo popotnike in štoparje ter jim kradejo spermo, ki jo nato prodajajo za srečo. Tri osumljenke za posilstvo ostajajo v priporu.