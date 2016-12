Tri leta zapora, ker je grozil bankirjem

KENT – Potem ko je leta in leta nenehno dobival grozilna pisma od banke, je 74-letnemu britanskemu upokojencu Reginaldu Esqulantu navsezadnje prekipelo in z lažno bombo se je odpravil v poslovalnico banke Santander v Kentu z namenom, da bi ji pokazal, kako nadležno je, če ti kdo grozi. Opremljen s kartonasto škatlo rumene barve in z gumijastimi rokavicami na rokah je 8. februarja letos vstopil v bančne prostore in začel svojo igro. Škatlo je pustil v preddverju banke ter se odpravil k bančnemu okencu. Uslužbenki Patriciji Booth je izročil pismo, v katerem je zahteval, naj mu banka izplača določeno vsoto denarja. Denar naj bi mu pustili v bližnji zapuščeni mesariji. V primeru, da tega ne bodo storili, bo, jim je grozil v pismu, sprožil bombo, ki je v poslovalnici. Kot se je izkazalo pozneje, je skrivnostna rumena škatla, ki je po odhodu nepridiprava v poslovalnici povzročila obsedno stanje, vsebovala zgolj koščke tlakovcev v nakupovalni vrečki.



Policisti so Esqulanta našli in aretirali dan po incidentu. Izdal ga je njegov avto, Volkswagnov golf, s katerim je zapustil prizorišče zločina.



Poslovnež, oče treh otrok, se je ob aretaciji branil, češ, da je zgolj hotel govoriti z direktorjem banke v zvezi z grozilnimi pismi in telefonskimi klici, ki jih je prejemal, ker je izpustil obrok v vrednosti 2196 funtov (okoli 2600 evrov) hipotekarnega kredita za hišo. Vztrajal je, da ni imel nobenega namena, da bi banki ukradel denar, in da je le hotel pokazati direktorju, kako se človek počuti, če mu kdo grozi. Na sodišču je priznal, da je izvedel prevaro, a zanikal izsiljevanje. Avgusta je bil obsojen na tri leta in štiri mesece zaporne kazni, na katere prestajanje so ga odpeljali v teh dneh.