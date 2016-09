Tri leta posiljevali 13-letnico, ki je to priznala v spisu, mati pa prikrila

MELITO PORTO SALVO – V italijanski javnosti je završala novica o grozljivih dogodkih, ki so se ponavljali kar tri leta. 13-letnica, ki se je spečala s svojim prvim fantom, se je znašla sredi prave nočne more. Ta jo je namreč posojal svojim prijateljem in znancem: v treh letih jo je tako posililo vsaj osem ljudi, poroča Yahoo.

Mater je bilo sram, oče pa je le ukrepal

Fantje, ki so nesrečnico posiljevali, so bili sinovi pomembnih mož v vasi, med njimi tudi policistov, zato je reva svoje muke prenašala v tišini, izpovedala se je le enkrat, v šolskem spisu, ki ga je prebrala tudi njena mati. Ta pa ji je, namesto da bi ji pomagala, zabičala, naj o tem nikomur ne pove. Bila je namreč v skrbeh, da bi v vasi povzročila škandal in da bi se zaradi nje morali preseliti.

Mati je celo učiteljem, ki so spis prebrali, prepovedala, da bi o tem komu spregovorili, toda ko je za to izvedel dekličin oče, je ogabno početje nemudoma prijavil policiji, tako da so nekateri posiljevalci že aretirani.