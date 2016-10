MISLINJA – Ob 19.25 sta na cesti med Mislinjsko Dobravo in Mislinjo trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Slovenj Gradec so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, počistili razlite tekočine in pomagali pri odvozu vozila.