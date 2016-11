Tragedijo, v kateri sta umrla tudi dva dečka, zakrivil pešec

NOVI SAD – Za nočno tragedijo, ki je na cesti med Novim Sadom in Subotico vzela tri življenja , je bil domnevno kriv pešec, ki je stal na cesti.

Nesreča, v kateri sta umrla tudi dva fantka, se je zgodila ob 1.30. Po poročanju srbskega Kurirja je tovornjak, ki ga je vozil Makedonec Nikola D. (52), trčil v do zdaj še neidentificiranega pešca, ki je stal na cesti in si tako očitno poskušal soditi sam.

Po trčenju je umrl, potem pa je na kraj pripeljal še mercedes avstrijskih registrskih oznak. Voznik se je hotel izogniti tovornjaku, zato je trčil v ograjo, potem pa ga je odbilo v tovorno vozilo.

Vsi državljani Avstrije, eden v smrtni nevarnosti

»Poleg pešca sta življenje izgubila še dva otroka v mercedesu, stara pet in osem let. Voznik in sopotnik sta se huje poškodovala,« je potrdila novosadska policija. Kurir poroča, da so v trčenju življenja izgubili Muhamed D. (8), Mendim D. (5) in pešec, avtomobil je vozil 38-letni Akrip D., zraven njega pa je sedel 37-letni Petrit D.

Vsi potniki v mercedesu so državljani Avstrije. Petritovo zdravstveno stanje je stabilno, čeprav je utrpel več hudih poškodb, Akrip pa se je tako poškodoval, da je v smrtni nevarnosti.