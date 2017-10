Tragedija v zraku: na letalu umrla sedemletna deklica

DUBAJ – Rutinski let iz Dubaja v München se je za eno od družin končal tragično. Sedemletna deklica je namreč na letalu družbe Emirates, ki je v torek letelo v Nemčijo, umrla.

Na krovu je bilo 336 potnikov, letalo je iz Dubaja krenilo ob 8.50. Po 45 minutah leta pa se je začela drama. »Deklica je imela visoko temperaturo in je omedlela,« sta za nemške medije povedala Ralf Weber in Teresa Leiche, ki sta na letalu sedela za nesrečno tajsko družino.

Osebje je deklici poskušalo pomagati, letalo je zasilno pristalo v Kuvajtu. Vsi so morali ostati na svojih mestih, saj je vstopil zdravnik, ki pa deklici žal ni mogel več pomagati. Potrdil je lahko le še njeno smrt. Priče so povedale še, da so dekličino trupelce takoj odnesli, za njim pa so stopali skrušeni mamica, babica, brat in sestra. Zakaj točno je deklica umrla, pa še ni znano.

Letalo je čez nekaj časa nadaljevalo pot v Nemčijo.