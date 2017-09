Tragedija: v požaru zgoreli trije otroci

VAJSKA – Družinska tragedija se je zgodila v vasi Vojska v Srbiji, ko je zjutraj okoli 8.40 požar zajel hišo, v njem pa so umrli trije otrodi, stari od enega do štirih let.



Vzrok požara še ni znan, piše Blic. Kot še poroča, so bili otroci verjetno v hiši sami, oče naj bi bil v službi, mama pa naj bi odšla po opravkih. Nekateri srbski mediji pa poročajo, da sta bila starša na delu na njivi, piše 24sata.