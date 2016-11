Tragedija v Alpah: Slovenec (34) umrl pod snegom

V gorovju Mont Blanc so pod dvema metroma snega našli trupli 34-letnega Slovenca in 36-letnega Italijana. Foto: Reuters

TORINO – V gorovju Mont Blanca so pod dvema metroma snega našli trupli 34-letnega Slovenca in 36-letnega Italijana. Alpinista je presenetil snežni plaz. Trupli so prenesli v italijanski kraj Courmayeur, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Najvišji vrh v Alpah vsako leto zahteva več žrtev. Reševalci morajo na pomoč priskočiti tudi do stokrat letno.