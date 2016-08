Tragedija na cesti: umrli dve deklici (15), voznik (22) v bolnišnici

PLETERNICA, RESNIK – Hrvaški mediji poročajo o grozljivi prometni nesreči, v kateri sta okoli 4.40 umrli dve dekleti, stari 15 let. Po poročanju portala pozega.eu, so bili v passatu štirje potniki, tri deklice in mladenič (22), ki je vozil. Voznik je na ravni cesti izgubil nadzor nad vozilom in se zaletel v betonski drog javne razsvetljave. Po besedah očividcev sta dekleti na kraju nesreče umrli, voznik in tretja potnica pa so bili prepeljani v požeško bolnišnico.

Dežurni travmatolog Drago Gašpar je za portal povedal, da so voznika zadržali na zdravljenju, medtem ko je bila tretja potnica prepuščena v domačo nego.

Po poročanju portala naj bi bili v vozilu sestri, njuna prijateljica, vozil pa je fant enega od deklet. Ena sestra je umrla, druga se je vrnila domov brez poškodb.

Voznik naj bi bil pijan.