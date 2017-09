Tragedija minibusa s tujo tablico pred Dunajem: Mrtvi tudi otroci

DUNAJ – Na avtocesti pri Dunaju se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo pet ljudi, še trije so poškodovani. Minibus z osmimi potniki je zapeljal v varovalno ograjo, nakar ga je dvignilo in katapultiralo v podporni steber nadvoza, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočil predstavnik gasilcev.

V nesreči je bilo udeleženo samo to vozilo, je še pojasnil predstavnik tamkajšnjih gasilcev Franz Resperger.

Šlo naj bi sicer za vozilo z romunskimi registrskimi oznakami, je povedal predstavnik tamkajšnje policije, ki domneva, da so bili tudi ponesrečeni romunski državljani. Več o njihovi identiteti za zdaj ni znanega, so pa po besedah Respergerja med smrtnimi žrtvami tudi otroci.

Dve poškodovanki, približno 60 let stari ženski, sta utrpeli hujše poškodbe in so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Kako hudo naj bi bila poškodovana tretja oseba, ni znano, še poroča APA.