Tragedija: četrtošolec E. H. (9) na sankah pod avto

KAĆUNI – V bosanskem mestu Kaćuni pri Busovači (ob poti med Travnikom in Sarajevom) odmeva sankaška tragedija. Devetletni E. H., četrtošolec, je umrl, ker je s sanmi zapeljal naravnost pod kolesa golfa, ki ga je vozil 33-letnik iz Busovače. Fanta so s hudimi ranami odpeljali v lokalni zdravstveni dom, od tam pa v bolnišnico v Novi Bili, toda zdravniki mu niso mogli pomagati, je za bosanske medije povedal predstavnik policije srednjebosanskega kantona Rusmir Prohan. Po neuradnih informacijah, poročajo bosanski spletni mediji, se je deček z vrstniki sankal ob cesti Lugovi–Kaćuni, bilo je okoli 13. ure. Priče so povedale, da se je v nekem trenutku po cesti pripeljal 33-letnik, fant pa je zapeljal naravnost pod kolesa vozila. Pri tem se je močno ranil. Dobre pol ure pozneje je bila na kraju nesreče policija, prav tako reševalci. Kriminalisti so že opravili ogled kraja, je še povedal Prohan in pristavil: »Državni tožilec je že odredil obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.«