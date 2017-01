Tragedija brez primere: družina umrla pod kupom oblačil

MADRID – V soboto zjutraj ju je odkrila 18-letna hčer, ki je ob vstopu v spalnico odkrila, da so se škatle prevrnile na posteljo. Staršev in sestre pod kupom oblačil in škatel ni videla, zato je poklicala policijo. Ko so policisti prihiteli na pomoč, so 12-letnico našli, a je bilo zanjo prepozno. Starša so izpod kupa oblačil rešili gasilci.