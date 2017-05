Tragedija brez meja: v letalski nesreči umrli trije otroci in moški

Štiri osebe so umrle v letalski nesreči, ki se je zgodila blizu znamenitega Mostarja v Bosni in Hercegovini. Nesreča se je zgodila včeraj okoli 16. ure v kraju Jasenica, ki je nekaj kilometrov odaljen od Mostarja, poroča Telegraf. Umrli so trije otroci in letalski inštruktor, okoliščine nesreče pa še niso znane. Policija jih še preiskuje.