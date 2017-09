Tolpa prerešetala mamo šestih otrok

DUBLIN – Z brzostrelkami oborožena tolpa je umorila nedolžno mamo šestih otrok in njenega prijatelja v spodletelem poskusu atentata na lokalnega zločinca. V času napada je imel 37-letni Derek Devoy - Bottler v rokah dojenčka. Otroka je vrgel na varno, potem pa preskočil zid in se rešil. S tolpo Lynch je v vojni, odkar so leta 2014 umorili njegovega brata Mad Mickeyja, prav tako je v vojni z rivalsko tolpo Ballymum. Njegova sestra Antoinette Devoy in njen prijatelj Clint Sheridan sta obležala pod streli, saj se je napad zgodil v družinski hiši. »Vse, kar smo lahko slišali, je bilo histerično kričanje otrok,« je povedala soseda Carmel Byrne in dodala, da so bili vsi preživeli politi s krvjo.

2 nedolžni žrtvi je zahteval spodleteli atentat.

Bottler je bil osem let v zaporu zaradi oboroženih ropov in strelnega napada na dva soseda. Vse do izpustitve leta 2015 je veljal za najbolj nevarnega zapornika na Irskem. Policija naj bi ga že pred dvema mesecema opozorila, da bo tarča napada, trenutno pa je pod policijskim varstvom.

Vojna med tolpami je od lani zahtevala že 12 življenj. Nedavni napad v Ballymunu je potekal sredi dneva, v hiši sta bila še dva otroka, ki sta bila ranjena, skupila naj bi jo tudi nosečnica. Kolikor je znano, se je zgodilo na domu Antoinette, kamor se je Bottler pripeljal, da bi si sposodil avtomobilski sedež za otroka. Očitno so mu napadalci dlje sledili. Napad obsojajo drugi zločinci, saj so bili vpleteni nedolžni otroci, tarča pa je v rokah držala dojenčka. Policija se boji, da bodo sledili povračilni ukrepi.