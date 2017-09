Tla so se spet močno stresla

CIUDAD DE MEXICO – Tla mehiškega glavnega mesta Ciudad de Mexico so se vnovič stresla, čeprav je bilo žarišče v zvezni državi Oaxaca na jugu Mehike. Moč tokratnega potresa je bila 6,2, poročajo tuje tiskovne agencije, medtem ko je Mehičane v torek prizadel potres z močjo 7,1.



Državljani in oblasti si še niso opomogli po prejšnjem potresu, ki je zahteval skoraj 300 žrtev, ko so se tla znova zatresla. Potres izpred štirih dni je imel katastrofalne posledice, saj so se porušile mnoge stavbe, na tisoče ljudi je ostalo brez elektrike in pitne vode. Stanje je kaotično.



Reševalci še iščejo morebitne preživele. Kakšne so posledice tokratnega tresenja tal, še ni znano.