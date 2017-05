Tibor štiri leta živel z mrtvo mamo

ZAGREB – Šestdesetletnega Tiborja Novaka so v Zagrebu obsodili na tri leta zapora. In sicer zaradi nevsakdanje malomarnosti, svojo mamo, 87-letno Adelo Novak, je namreč po njeni smrti pustil kar v stanovanju. In to debela štiri leta! Brez pogreba. Novak je vse, kar mu je tožilstvo naprtilo, priznal.



Truplo so našli šele policisti – v stanovanju, kjer je ženica prej živela s sinom. Pogled na truplo, ki je bilo na postelji, prekrito samo s plahto, je bil grozljiv. Tam je ležalo tako dolgo, da pristojni niti z natančno obdukcijo niso mogli ugotoviti, zakaj je ženska umrla.



Njen sin niti na sodišču ni mogel pojasniti, zakaj ni pokopal mame. »To me je morilo ves ta čas, vsa ta leta, verjetno me bo do smrti. Poudaril bi rad, da sem za mamo skrbel, še preden je šla na operacijo kolka leta 2012, pa tudi potem. Vsak dan sem ji skuhal tri obroke, ji redno menjal posteljnino, tudi plenice. Ves ta čas sem pazil, da je uživala vse tablete, ki so ji bile predpisane,« je pripovedoval Tibor.



Povedal je, da je umrla kmalu potem, ko je prišla iz bolnišnice. »Takrat nisem imel denarja za pogreb. Bil sem v velikanskih dolgovih, tisti čas sem ogromno pil, kmalu po njeni smrti pa sem pristal še v zaporu zaradi nekih drugih kaznivih dejanj,« je nadaljeval ter pojasnil, da se je njeni fizioterapevtki večkrat zlagal, naj ne prihaja, češ da je mama v toplicah, v bolnišnici ali kje drugje. Na koncu se je posul s pepelom in priznal, da ga je zdaj nadvse sram.