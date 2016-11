Tibor je štiri leta živel ob maminem truplu

ZAGREB – Naše južne sosede je šokirala najdba trupla 87-letne Adele N. V stanovanju prvega nadstropja zagrebške Brozove ulice je bilo zavito v črno vrečo.

Soba, ki jo je policija odkrila v četrtek, je spominjala na prizore iz grozljivk, poroča Jutarnji list. Postelja in omare so bile prekrite s pajčevino, soba je bila več let zaklenjena. V preostalem delu stanovanja je živel 59-letni Tibor N.

Ko so truplo odpeljali, so nesrečnika temeljito izprašali. Kot kaže, je svojo mater pustil v sobi, njene smrti pa ni prijavil, ampak truplo zadrževal za štirimi zidovi. Čakajo ga ustrezni postopki, zakaj je to počel, pa še ni jasno.