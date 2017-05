Teroristična grožnja: aretirali ženske stare 18 in 19 let

LONDON – Policija je danes v Londonu zaradi suma terorizma aretirala tri ženske, stare 18 in 19 let. Njihova aretacija je povezana s protiteroristično operacijo, ki jo vodijo obveščevalne službe, v njej pa je policija minuli teden aretirala več ljudi. 21-letna ženska je bila v streljanju policije ranjena, poroča britanski BBC.

Trojica žensk je v priporu, sumijo pa jih povezav s terorističnimi dejanji, je danes sporočil Scotland Yard.

Njihova aretacija je povezana s policijsko racijo, v kateri je bilo minuli četrtek v Londonu in Kentu aretiranih šest ljudi. V streljanju policije je bila ranjena ženska, ki so jo danes že odpustili iz bolnišnice in je v priporu. Po navedbah policije naj bi preprečili priprave na napad.