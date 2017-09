Terorista so ustrelili v vinogradu

BARCELONA – V ponedeljek je španska policija prerešetala osumljenca za teroristični napad v Barceloni. Younes Abouyaaqoub naj bi bil voznik kombija, s katerim je bilo na ulici La Rambla ubitih 14 ljudi in več kot 100 ranjenih. Ustrelili so ga 40 kilometrov zahodno od Barcelone na območju Sant Sadurni d'Anoia, potem ko so domačini prijavili, da so videli sumljivega moškega, ki ustreza opisu.

8 članov teroristične celice je mrtvih.

Prvi ga je videl uslužbenec bencinske črpalke in poklical policijo, ta ga je našla, ko se je skrival v nekem vinogradu. Ko so ga obstopili, je pokazal napravo okoli pasu, nato so ga ustrelili. Truplo je ležalo na tleh, dokler ni robot za odstranjevanje bomb potrdil, da gre za lažni samomorilski pas. Prav zaradi tega je trajalo nekaj časa, preden so lahko v Maroku rojenega napadalca z gotovostjo identificirali. Pri sebi naj bi imel vrečko z noži.

Policija je prav tako razkrila podrobnosti njegovega bega s kraja napada v Barceloni. Najprej je pešačil do roba mesta, kjer je ugrabil avtomobil in usodno zabodel njegovega lastnika Paua Pereza, ki je tako postal njegova 15. smrtna žrtev. Nato naj bi s truplom na zadnjem sedežu prebil policijsko blokado in ranil enega policista. Pozneje so našli avto s truplom nesrečnega Pereza. Prav tako so potrdili, da je v eksploziji v hiši v Alcanarju minulo sredo umrl imam, ki naj bi radikaliziral mlade moške, ti so izvedli morijo v Kataloniji. V hiši, ki se je po eksploziji porušila, je bila tovarna bomb. Tam so našli še eno truplo, ki ga še niso identificirali. Policija je prepričana, da je 12-članska teroristična celica poskušala izvesti tri koordinirane napade z eksplozivom, a jim je eksplozija to preprečila. V porušeni hiši so našli ostanke 120 plinskih jeklenk. Od članov zločinske družbe je osem mrtvih, štirje pa so v priporu. Družinski člani osumljenih napadalcev krivijo imama Esa Sattyja, da je radikaliziral otroke iz Ripolla. Nekaj časa je prebil v zaporu, kjer je spoznal jetnike, ki so bili povezani z bombnim napadom v Madridu leta 2004, v katerem je umrlo 191 ljudi. Svojčas je poskušal dobiti službo v neki mošeji, a so ga zaradi njegovih radikalnih stališč zavrnili in prijavili policiji.