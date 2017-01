Taksist ujetnico posiljeval 13 let

LONDON – »To se lahko zgodi v kateri koli ulici v Veliki Britaniji.« Tako ob svoji grozljivi 13-letni zgodbi življenja v ujetništvu, ki spominja na tisto iz Avstrije, kjer je Josef Fritzl kar 28 let v kleti zadrževal svojo hčerko Elisabeth, opozarja Britanka Anne Ruston. Njeno pravo ime je še vedno skrito pred javnostjo, saj se boji za varnost, je pa zato zbrala pogum in svojo zgodbo napisala v knjigi z naslovom Skrivna sužnja.



Stara je bila 15 let. Starši so jo zanemarjali, po babičini smrti je najprej živela pri prijatelju, potem pa je spoznala in se preselila k taksistu azijskega porekla Maliku, kot ga imenuje v knjigi. Sprva je zanjo lepo skrbel, nato pa je pokazal svoj pravi obraz. Anne je začel zmerjati z belo kurbo, zaklenil jo je v sobo, v kateri jo je posiljeval. Ujetnica pekla je bila 13 let. V hiši so poleg Malika živeli še njegova mama, bratje in žene, a nihče ji ni priskočil na pomoč.



Anne je morala spolno zadovoljevati tudi moške, ki jih je pripeljal Malik. Med ujetništvom je rodila štiri otroke, ki pa jih je Malik prodal. V majhni sobi je imela tudi stranišče. Poskušala je pobegniti, a ji ni uspelo. Malik jo je ujel in tako pretepel, da ni si tega ni več upala ponoviti. No, na koncu ji je le uspelo. Na majhen listek je napisala, da potrebuje pomoč, in ga izročila zdravstveni uslužbenki, ki je Anne obiskala zaradi njenega vse slabšega zdravstvenega stanja.



Na prostosti je Anne zaživela na novo – s staro ljubeznijo iz otroštva. Zdaj je svobodna že 16 let, s partnerjem ima štiri otroke, a ne mine dan, da ne bi pomislila, kje so in kako živijo njeni štirje otroci, rojeni v ujetništvu. Še vedno je tudi zelo razočarana nad pristojnimi službami, trdi namreč, da ji oblasti niso pomagale zaradi strahu, da bi bile obtožene rasne diskriminacije.