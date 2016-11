Tako močno seksal, da je izkrvavela

IBADAN – V Nigeriji so aretirali moškega, ki naj bi zaužil zeliščni napoj, zaradi česar se je njegova moškost silovito povečala. Nato naj bi tako silovito občeval s svojo partnerico, da je pozneje izkrvavela do smrti. Čistilec ulic Fatai Busari naj bi svoji ljubici Sadiat Adejuwon povzročil usodne raztrganine, ko je vanjo prodiral v mestu Ibadan na jugozahodu države. Tožilci so med sojenjem pojasnili, da je 50-letni osumljenec zaužil zeliščni afrodiziak, preden se je lotil 48-letne ženske, ki prav tako pometa ulice.

Tragični dogodek se je zgodil 10. oktobra okoli 15. ure na njegovem domu. Tožilec Salewa Hammed je poudaril, da je nesrečnica nemudoma začela krvaveti in je umrla na postelji. Fatai bi lahko staknil smrtno kazen, če ga spoznajo za krivega. »Busari in pokojna ženska sta službovala kot občasna delavca, čistila sta ulice in prav tako hodila na zmenke,« je povedal tožilec. »Usodnega dne je Busari popil zeliščni napitek, da bi ojačal svojo moškost, preden bi imel z njo spolne odnose. Pozneje je ugotovil, da je nekaj narobe, ko je zagledal, da ji iz spolovila teče kri. Kmalu za tem je izgubila zavest in umrla. On pa je poklical na pomoč.«

Fatai Busari je trenutno v priporu v zaporu Agodi, naslednjič bo pred sodnika stopil 30. novembra. Ko bo moral razkriti svoje videnje dogodkov in pojasniti, zakaj se ni pravočasno ustavil.